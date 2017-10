Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 63

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Sara Raynaud suspectée d’être le « master »…

Lucie Salducci (Lorie Pester) et Karim Saeed (Samy Gharbi) mènent l’enquête à l’hôpital et découvrent un message laissé par le tueur : trois anges barrés d’un trait de sang. Lucie apprend bientôt que Sara Raynaud (Camille Genau) a racheté des téléphones à ses camarades pour que le jeu continue. Tandis que Lucas (Valentin Du Peuty) et Sara se retrouvent à la plage, et que le jeune homme lui fait part de ses remords à l’idée d’avoir servi de diversion à un meurtrier, Karim les retrouve et convoque la jeune fille au commissariat…

Le jeu continue avec de nouvelles recrues…

Maxime (Clément Rémiens) et Margot (Marysole Fertard) s’ennuient dans l’attente d’un nouveau défi. Maxime, refroidi par ce qui s’est passé à l’hôpital, met fin au jeu en jetant son téléphone dans le port. Désormais c’est lui seul qui décidera de ce qu’il doit faire. Pendant ce temps, Flore Vallorta (Anne Caillon) et Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) rejoignent le jeu de l’ange et se font inscrire par Bart pour attirer le « master » dans un piège. Elles en informent le capitaine Saeed qui leur demande de ne pas prendre de risques inutiles. Mais ce n’est pas gagné…





La blessure ne s’est pas refermée chez les Lazzari !

Chez les Lazzari, Sandrine (interprétée par Juliette Tresanini) n’apprécie pas la façon dont Lucas (Valentin Du Peuty) se rapproche de son père, Joaquim Dulac. Elle le met en garde : son père n’est pas un homme fiable. Par ailleurs, entre Sandrine et Laurence, l’ambiance est encore très tendue. Laurence a besoin de temps pour lui pardonner ses mensonges au sujet des origines de leur fils.





