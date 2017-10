Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 64

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi, tous les regards sont tournés vers Sara Raynaud, est-elle coupable ? Sylvain et Christelle Moreno se mettent aux enchères en ligne. Bastien devient la bête noire de l’hôpital. Pourquoi ? Voici les trois points essentiels de l’épisode 64…

Sara s’accuse des meurtres ! Karim et Lucie interrogent Sara (Camille Genau). Contre toute attente, Sara s’accuse du meurtre d’Audrey Beltram et de la tentative de meurtre sur le docteur Dumaz. Les enquêteurs ne comprennent pas son attitude et veulent savoir qui elle couvre. Est-ce le master qui lui demande de s’accuser à tort ? Ils décident de demander l’aide de Lili Paquin (Delphine Chanéac), la psy, pour la faire parler. Mais Sara s’obstine et veut tout assumer seule. Karim décide alors d’employer les grands moyens pour la faire craquer. De leur côté, grâce à un faux profil de joueur, Flore et Chloé, reçoivent un message du « master » qui leur donne rdv au cimetière. Arriveront-elles à le démasquer ?

Sylvain et Christelle, face aux difficultés financières ! Trop heureux de pouvoir enfin partir en vacances en famille l’été prochain, Sylvain (Arnaud Henriet) paye la moitié de leur camping-car, mais sans la prime de Christelle (Ariane Séguillon), supprimée cette année, ils n’ont plus d’argent pour l’autre moitié. Ils décident alors de vendre aux enchères en ligne tous les jouets, bijoux et autres babioles dont ils ne se servent plus. Ils arrivent à vendre quelques objets, mais lorsque Sylvain se rend sur le lieu de la vente, il se fait braquer, agresser et se fait voler toutes les affaires !

Bastien ne comprend pas Emma ! Depuis qu’il a dû aller dépanner Victoire (Solène Hébert) pendant un de leur rendez-vous, Bastien (Joffrey Platel), n’a plus de nouvelles d’Emma. Il essaye de la joindre, mais lorsqu’il reçoit enfin une réponse, c’est un message plein d’insultes. Il ne comprend pas ce revirement. De plus, tout le monde le regarde de travers et de façon désagréable à l’hôpital. Devant son incompréhension, Victoire lui révèle la triste vérité : Emma a diffusé une photo de lui nu à tout son répertoire !

