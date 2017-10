Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 65

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Les ados manipulés et coincés par le « master » ! Après la tentative d’assassinat sur Flore, Chloé et Sandrine, les enquêteurs arrivent au cimetière et découvrent que le tireur a utilisé des balles a blanc. Veut-il leur faire passer un message ou seulement instaurer un climat de terreur sur la ville ? Les ados, apeurés face à l’ampleur des conséquences du jeu, décident de supprimer le compte de leurs mères. Le « master » menace alors les ados, même Bart, qui pourtant n’a jamais fait partie du jeu. Paniqués, les ados, se rendent chez la psychologue (Delphine Chanéac) pour lui expliquer la situation, et lui demander de l’aider. Mais Lili craque et leur avoue qu’elle est le master !

Bilel étouffe Soraya. Bilel (Atmen Kélif) est très intrusif dans la vie de sa fille, Soraya (Kenza Saïb-Couton), depuis qu’il sait qu’elle sort avec Nicolas. Pour pouvoir être enfin seuls, Nicolas et Soraya ont fait croire à la famille Beddiar que Nicolas était un affreux gougeât. Mais Leïla (Samira Lachhab) comprend le stratagème et demande à Soraya d’être honnête avec son père. Soraya préfère rester sur son mensonge et dit à son père qu’après le comportement intolérable de Nicolas, elle l’a quittée. Elle ne se doute pas que quelques heures plus tard, Bilel surprend Nicolas embrassant une autre fille au Spoon !

L’assassin est un génie de l’informatique. Le meurtrier d’Audrey Beltram arrive à pirater les envois de sms. Il a envoyé un message à Karim (Samy Gharbi) depuis le téléphone de Chloé pour retarder l’intervention policière au cimetière. Il envoie ensuite un sms au policier surveillant le docteur Dumaz à l’hôpital, cette fois-ci de la part de Karim. Karim comprend de suite et fonce avec Lucie (Lorie Pester) à l’hôpital : Renaud Dumaz est en danger. En effet, le tueur tente d’assassiner Renaud en l’étouffant avec un oreiller. Mais ce dernier se défend et lui plante une fourchette dans le bras. Le bras ensanglanté, le tueur prend la fuite. Aurait-il laissé une trace cette fois ci ?

