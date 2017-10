Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 67

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Qui est Marcus ?

Lily Paquin (Delphine Chanéac) s’est faite agresser. Chloé (Ingrid Chauvin) arrive à temps pour l’amener à l’hôpital. Est-elle la prochaine cible de l’ange noir ? Karim lui recommande d’être prudente. Son assistant, Marcus (incarné par Jérémy Charbonnel) éveille tous les soupçons. Alors que Lily le présente comme un jeune homme souffrant d’une pathologie mentale ; Chloé découvre qu’il a été champion d’échec ! Alors que Chloé va le confronter, Karim et Lucie reçoivent la réponse du labo : les traces ADN relevées lors de l’agression du docteur Dumaz sont bien celles de Marcus. Arriveront-ils à temps pour sauver Chloé ?





Bastien dans la tourmente !

Un patient drague ouvertement Bastien (Joffrey Platel) pendant une consultation. Voyant celui-ci mal à l’aise, il lui avoue être tombé sous le charme en voyant ses photos dans la salle d’attente. Surpris, Bastien découvre que ses collègues lui ont fait une mauvaise blague. La photo de lui nu, qu’Emma avait diffusé par vengeance, a été placardé dans tout l’hôpital. Réprimandé par Marianne (Luce Mouchel), Bastien apprend, stupéfait, qu’Emma a porté plainte contre lui pour harcèlement et intrusion dans sa vie privée alors qu’elle était sa patiente. Jusqu’où ira-t-elle pour se venger ? Quelles conséquences sur la carrière de Bastien ?





Lucas a disparu...

Sarah (Camille Genau) s’ennuie depuis la fin du jeu de l’ange. Lucas (Valentin Du Peuty), amoureux, essaye de la raisonner, en vain. Lorsque Sandrine (Juliette Tresanini) découvre que son fils n’est pas en cours, elle appelle Joaquim et l’accable de reproches, comme s’il était responsable de la fugue de leur fils. Joaquim retrouve finalement Lucas sur la plage. L’ado, malheureux et désemparé face à l’attitude de Sarah, voudrait réussir à la faire rêver. Joaquim partage son expérience et lui promet de l’aider.





Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 !