Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 68

Chloé creuse sa propre tombe…

Marcus (Jérémy Charbonnel) entraine Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) à l’écart de la ville et vers une mort certaine. Les enquêteurs ne parviennent pas à la retrouver, et se trompent même de cible en localisant les mobiles de Sarah et Lucas. Croyant que le jeu à repris, ils foncent au cimetière de la mer avant de comprendre que les ados ne participent qu’à une mise en scène imaginée par Joaquim pour aider son fils à conclure. Un jeu d’un goût douteux vu les circonstances et qui laisse le temps à Marcus de jouer avec sa proie. Il libère Chloé et lui demande de creuser une tombe… la sienne !





Bastien, touché par la solidarité de ses collègues.

Bastien (Joffrey Platel) est abattu par la trahison de son ex. Emma, l’accuse d’avoir abusé de sa position de médecin pour la harceler. Victoire (Solène Hébert), son amie de toujours, est prête à le défendre car,ces accusions, gravess risquent de nuire définitivement à sa réputation. Leila Beddiar (Samira Lachhab) s’excuse d’avoir affiché les photos et lui remet les témoignages de toute l’équipe pour l’appuyer. Par solidarité, ils ont même posé nus ! Marianne Delcourt (Luce Mouchel) recadre Leila mais celle-ci plaide en faveur de Bastien et demande à leur supérieure de passer l’éponge.





La vérité sur l’agent de Jessica.

Sylvain Moreno (Arnaud Henriet) débarque au Spoon au bord de la syncope tant il est mal à l’aise à cause de ce qu’a fait Jessica. Tristan (Alexandre Matthieu) ne comprend d’abord pas de quoi il parle et refuse enfin de le croire, la jeune fille n’a rien volé. Christelle (Ariane Séguillon) interroge alors Jessica qui se résout à dire à ses parents qu’elle aussi vend des affaires aux enchères sur le net... les figurines de son frère Dylan !





