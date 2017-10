Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 70

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Qui est le cadavre retrouvé dans la voiture incendiée ?

Alex (Alexandre Brasseur) et Chloé (Ingrid Chauvin) parcourent la ville à la recherche de la veste que Marcus aurait donné à un SDF. Alex ne croit pas que son ex-femme ait raison de s’entêter jusqu’à ce qu’elle trouve enfin l’homme en question. A la terrasse du Spoon, il explique qu’un ami du squat où il vit a reçu cette veste d’un homme qu’il identifie comme Marcus. La capitaine Saeed (Samy Gharbi) prend sa déposition. Il n’ose le lui dire mais son ami est probablement mort, ce que semble confirmer les tests ADN sur le cadavre. Dans tous les cas, il ne s’agissait pas de Marcus !





Lili n’est pas un ange… ou plutôt si !

Lili Paquin (incarnée par Delphine Chanéac) vient au lycée pour expliquer aux élèves que le « master » était Marcus Lelong, son assistant décédé depuis peu. Elle s’excuse et annonce qu’elle assumera les conséquences de ses actes et fermera le centre. Les ados redescendent sur terre, désormais ils vont devoir se concentrer sur le bac. Joaquim Dulac (Yannick Soulier) se précipite au centre et cherche à la convaincre de rester à Sète. Il est loin de se douter que Lili est en réalité de mèche avec Marcus et qu’ils sont à Sète pour accomplir une terrible vengeance…





Bastien souffle un peu.

Bastien (Joffrey Platel) remercie Victoire (Solène Hébert), grâce à elle il a obtenu rendez-vous avec Marianne Delcourt (Luce Mouchel) pour enfin régler cette affaire de fausses accusations. Sa supérieure lui annonce que le service juridique de l’hôpital a fait en sorte qu’il n’y ait pas de poursuites contre lui. Mais elle lui fait des remontrances : son attitude n’a pas été digne d’un médecin. Bastien à compris la leçon et promet à Victoire de ne plus jamais sortir avec une fille au boulot. Il ne faut jamais dire jamais…





