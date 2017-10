Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 71

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi, Chloé et Alex décident de mener l’enquête ; Lili manipule Joaquim et Marcus pour achever sa vengeance. Enfin, Leila Beddiar recadre Rémi, son nouvel élève infirmier. Voici les trois points essentiels de l’épisode 71…

Chloé et Alex mènent l’enquête sur Marcus

Après son agression par Marcus, Chloé reste très inquiète. Il n’est pas mort comme ils le croyaient. Alex et Chloé décident alors de mener leur enquête. Ils retrouvent un appartement abandonné, transformé en planque. Qui y vit ? Alors qu’Alex découvre l’ordinateur de Marcus, ce dernier les surprend et attaque Chloé. Alex impuissant, avant de prendre la fuite. Chloé et traumatisée. Ils remettent l’ordinateur de Marcus à la police et leur raconte leur mésaventure. Karim et Lucie arriveront-ils enfin à l’arrêter ? Que trouveront-ils dans son ordinateur ?

Lili manipule Joaquim et Marcus pour achever sa vengeance

Alors que Lili semble filer le parfait amour avec Joaquim, son complice Marcus montre des premiers signes de jalousie. Mais Lili le rassure, il est tout pour elle et Joaquim n’est-il qu’un pion sur l’échiquier. L’intervention de Chloé et Alex mettent leur stratégie à mal, sans compter que la perte de l’ordinateur peut tout compromettre. Arriveront-ils à aller jusqu’au bout de leur vengeance ? Lili décide de passer à la vitesse supérieur… Lucas Lazzari-Moiret doit mourir !

Leila Beddiar recadre Rémi, son nouvel élève infirmier

A l’hôpital, Leïla trouve son nouveau stagiaire, Rémy, dans un lit réservé aux patients. Elle menace de le virer mais il joue au plus malin. Malgré son sens de l’humour et ses méthodes pour le moins peu orthodoxes, il faut qu’il prenne le rythme et s’organise. Est-il vraiment fait pour travailler dans un hôpital ?

