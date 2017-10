Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 73 !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mercredi, Chloé découvre qui Lili cherche à venger et Bastien fait enfin sa demande à Victoire, même si ce n’est certainement pas ce qu’elle espérait ! Quant à Lucas et Sara, les deux amoureux sont toujours en recherche d’adrénaline. Voici les trois points essentiels de l’épisode 73.

Chloé découvre qui Lili cherche à venger…

En parlant avec sa mère à propos du dossier médical de Jérémy Santalivo, Chloé, découvre que l’ado était le fils de… Lili Paquin. Elle l’appelle et la confronte au téléphone, malheureusement il est trop tard car Lucas et Sara sont déjà auprès d’elle…

Bastien fait sa demande à Victoire !

Tristan consulte auprès de Bastien, sa situation avec Gwen ne s’améliore pas et il dort toujours sur le canapé ce qui lui cause de terribles maux de dos. Au passage, Tristan conseille à Bastien de demander à Victoire de faire semblant d’être sa copine pour rassurer sa mère, visiblement très inquiète. Bastien fait sa demande à Victoire qui accepte à condition qu’il prenne ses gardes. Alors qu’il la briefe, il semble très tendu. Elle le rassure : elle fera une parfaite petite amie…

Lucas et Sara, toujours en recherche d’adrénaline

La mère de Sara approuve désormais que sa fille sorte avec Lucas, mais refuse de la laisser partir avec Lili et Joaquim en montagne. Sara se braque. Lorsque Lucas vient trouver Lili pour lui annoncer que sans Sara il ne viendra pas et lui non plus. Lili le manipule pour qu’il convainque Sara de partir en secret. Les deux ados, toujours en recherche de sensation forte, fuguent…

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.