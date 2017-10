Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 74

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi, Bastien doit faire face au jugement de sa mère et l’on commence à entrevoir la vraie raison du retour de Tiphaine à l’hôpital. Laurence et Sandrine, quant à elles, sont impuissantes devant la folie de Lili. Voici les trois points essentiels de l’épisode 74…

Bastien face au jugement de sa mère !

Bastien (Joffrey Platel) boit un verre à la terrasse du Spoon avec sa mère et sa fausse copine, Victoire (alias Solène Hébert). Victoire semble la belle fille idéale, conformément aux désirs de la mère de Bastien, elle veut deux ou trois enfants. Bastien enrage… les deux femmes s’entendent à merveille, du moins en apparence. Car en réalité, sa mère décide de précipiter son départ tant Victoire l’insupporte. Bastien défend Victoire. Serait-il vraiment amoureux ?





La vraie raison du retour de Tiphaine…

Tiphaine, ancienne interne à l’hôpital, accepte l’offre de Marianne Delcourt (Luce Mouchel), par amitié, du moins c’est ce qu’elle prétend. Car elle découvre bientôt que son frère Rémy, travaille désormais comme stagiaire infirmier à l’hôpital. Leur relation est très tendue. Ce dernier lui reproche d’avoir tout obtenu de leurs parents, contrairement à lui.





Laurence et Sandrine impuissantes…

Laurence (Charlotte Valandrey) et Sandrine (alias Juliette Tresanini) sont sous le choc lorsqu’elles comprennent que Lili compte assouvir sa vengeance sur leur fils Lucas (Valentin Du Peuty). Les enquêteurs ont repéré le massif où Lili entraine les ados pour le grand saut de l’ange, le dernier défi. Joaquim, lui aussi, fait tout pour sauver son fils. Mais tous découvrent avec effroi, la vidéo en direct des ados les yeux bandés au bord d’un précipice. Juste avant de sauter Lucas enlève son bandeau et confronte Lili qui menace d’abattre Sara…





