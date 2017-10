Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 75

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

La fin de Lili Paquin !

Alors qu’elle tente de s’en prendre à Laurence (alias Charlotte Valandrey) Lili Paquin (incarnée par Delphine Chanéac) est interceptée par la lieutenant Salducci (Lorie Pester). Sans armes, et à défaut de pouvoir assouvir sa vengeance, Lili se jette dans le vide. De retour au commissariat, tous sont sous le choc. Lucas cherche à comprendre la folie de Lili. La mère de Sara est furieuse lorsqu’elle retrouve sa fille, mais Laurence la convainc de ne pas être trop dure avec les ados.





Joaquim obtient plus de place dans la vie de Lucas.

Joaquim et Sandrine (Juliette Tresanini) débriefent. Il culpabilise de n’avoir pas vu venir la psychopathe qui se cachait derrière son amante, Lili. Sandrine le rassure, il est en train de devenir un vrai père. C’est normal de s’inquiéter pour son fils. Laurence, quant à elle, s’excuse auprès de Sandrine pour avoir été aussi dure avec elle, cette affaire lui a vraiment fait peur. Elles se mettent d’accord pour laisser plus de place à Joaquim. Lucas est encore sous le choc, il aura besoin de temps pour se remettre, mais aussi d’un père qui l’aime…





Alex a disparu

Alex (Alexandre Brasseur) retrouve Lucie (Lorie Pester), leur aventure n’est pas finie et ce, même si elle va partir aire un treck au Népal pour décompresser après cette enquête épuisante. Elle craint déjà qu’Alex lui manque. Mais au moment de l’accompagner à l’aéroport, Alex ne donne plus signe de vie… Chloé (Ingrid Chauvin) s’inquiète à son tour, car il devait emmener les enfants chez Flore pour leurs vacances. Son bateau a lui aussi disparu.





Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.