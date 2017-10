Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 76

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin) attaquée sur le bateau d’Alexandre !

Chloé découvre que la bateau d’Alex a disparu, elle est dans une colère noire. Son ex-mari a oublié ses propres enfants, le jour de leur départ en vacances et qui plus est, il est injoignable. Chloé se met en tête qu’Alex est parti avec une fille, elle alterne entre l’inquiétude et la jalousie à l’idée qu’il ait pu refaire sa vie. Quand Chloé reçoit un appel de Joachim lui annonçant que le bateau d’Alex est rentré au port, elle s’y rend aussitôt pour demander des comptes à son ex. Mais elle tombe sur un mystérieux inconnu qui la kidnappe.

Bart Vallorta (Hector Langevin) et Margot rompent !

Au travers d’un texto égaré, Bart découvre que Margot et Maxime se sont embrassés et confronte sa petite-amie. Margot lui explique qu’il s’agissait d’un simple défi ordonné par le Master dans le cadre du jeu de l’ange. Elle en profite cependant pour engager une discussion sur la pérennité de leur relation. Les deux ados réalisent qu’ils s’éloignent de plus en plus et sur un coup de tête, Margot décide de rompre avec lui. Est-elle plus troublée qu’elle ne l’admet par ce baiser avec Maxime ?



Victoire Lazzari (Solène Hébert) annonce une « bonne » nouvelle à Fabienne!

Alors qu’elle discute à l’hôpital, Fabienne fait un malaise et est prise en charge par Victoire. La sollicitude excessive de la jeune interne agace Fabienne qui finit par avouer à Victoire qu’elle ne l’apprécie pas du tout. Le climat se tend entre les deux femmes mais Victoire continue à ausculter la mère de Bastien. Alors que Fabienne pense souffrir des débuts de la ménopause, ses symptômes s’avèrent être ceux d’une femme… enceinte.





