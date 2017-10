Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 77

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La disparition d’Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) inquiète autant qu’elle exaspère.

Chloé es finalement indemne. Patrick Giordano, l’homme qui l’a agressé n’est en fait que le locataire du bateau d’Alex. Il a cru à un cambriolage au moment de sauter à la gorge de Chloé. Néanmoins, Patrick n’a pas d’autres éléments sur Alex et ne sait pas où il se trouve. Chloé décide d’aller à la police mais Karim ne peut rien faire : Alex est majeur et libre de ses mouvements. Chloé et ses enfants sont déboussolés par cet étrange silence, et ce d’autant plus qu’ils découvrent par hasard la liaison qu’entretient Alex avec Lucie Salducci. Que lui arrive-t-il avec toutes ses cachotteries ? Cerise sur le gâteau, le soir même, Chloé découvre que son compte joint avec Alex a été vidé !

Flore Vallorta (Anne Cailllon) va-t-elle rejoindre Grégory en Chine ?

La mère de Bart apprend que Grégory s’installe provisoirement en Chine afin de développer un partenariat entre le domaine Vallorta et un fond d’investissement chinois. Grégory aimerait que sa fiancée le rejoigne mais Flore tergiverse : elle l’aime, mais n’a pas très envie de partir en laissant son fils, à Sète, au côté de ses imprévisibles grands-parents.

Dylan Moreno (Joaquim Fossi) sauvé par un ange gardien !

En voulant faire le mariole devant sa sœur, Dylan manque de s’étouffer en gobant des cacahuètes sur la plage. Heureusement, Victoire Lazzari est dans les parages et le sauve en lui faisant régurgiter sa cacahuète. Dylan tombe littéralement sous le charme de son ange gardien.

Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.

Karim découvre que Lucie est la maîtresse d'Alex...