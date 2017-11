Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 78

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mardi, Chloé et Anna Delcourt (Ingrid Chauvin et Maud Baecker à l’écran) découvrent avec horreur le corps d’un homme sur le bateau d’Alexandre. Bastien apprend la grossesse de sa mère, tandis que Gwen trouve un nouveau boulot. Voici les trois points essentiels de l’épisode 78…

Un homme mort sur le bateau d’Alex Bertrand (Alexandre Brasseur) !

Chloé ne se remet pas du fait qu’Alex a vidé leur compte commun. Elle est persuadée qu’il a mis les voiles définitivement, cette hypothèse d’une disparition volontaire est d’ailleurs soutenue par une grande partie de son entourage. Chloé décide d’en avoir le cœur net et part avec Anna interroger Patrick Girodano, le mystérieux locataire. En arrivant sur le bateau, les deux sœurs découvrent le corps d’un homme, gisant au sol. Est-ce Alex ? Suspense…

Bastien Laval (Joffrey Platel) sous le choc en apprenant la grossesse de sa mère.

Fabienne n’ose pas annoncer sa grossesse à Bastien et sollicite l’aide de Victoire, celle-là même envers qui elle avait eu des mots terribles en imaginant qu’elle puisse être la fiancée de son fils. Victoire l’envoie bien évidemment balader et Fabienne n’a d’autre choix que d’annoncer la « bonne nouvelle » à Bastien. Le médecin est effondré et sermonne sa mère, qui refuse de lui dire l’identité du père.

Gwen (Sandrine Salyères) trouve un nouveau boulot à la mairie de Sète.

Alors que Tristan s’enquiert de l’avancement de Gwen dans ses recherches d’emploi, elle prétend avoir reçu de nombreuses offres. En réalité, Gwen est perdue : elle pensait qu’elle se réconcilierait vite avec Tristan et qu’elle pourrait retrouver sa place au Spoon. Finalement, Gwen décroche un contrat d’assistante à la mairie, auprès de Christelle.

