Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 84

L’épisode de Demain nous appartient diffusé ce jeudi, Martin se retrouve accusé par son ADN tandis que Béatrice et Sara Raynaud doivent faire face à un retour inattendu. Enfin, Tiphaine tient la vie de Judith Delcourt entre ses mains ! Voici les trois points essentiels de l’épisode 84…

Martin accusé par son ADN !

Martin (Franck Monsigny) vient trouver Chloé (Ingrid Chauvin) pour lui expliquer les raisons de sa disparition et lui demander pardon. Chloé semble perdue, d’autant que ses sentiments pour lui n’ont pas totalement disparus. Anna (Maud Baecker) lui conseille d’écouter son cœur. Au commissariat, les enquêteurs découvrent que la camionnette correspondant au signalement a été louée par Marianne Delcourt. Celle-ci reconnait même avoir conduit cette camionnette mais pour déménager des meubles. Le mystère s’épaissit, d’autant que Laurence Moiret (Charlotte Valandrey) apprend à Chloé qu’on a retrouvé l’ADN d’Alex dans la camionnette, ainsi que celui de… Martin Constant ! Chloé le confronte avant qu’il ne prenne la fuite en voyant la police arriver.





Un retour qui dérange Béatrice et Sara.

Au colombier, Béatrice Raynaud (Sophie Michard) est surprise du retour de son ex-mari, Guy, qui reconnait qu’il est malade et s’excuse de leur avoir fait tant de mal, à elle et à Sara (Camille Genau). Malgré le retour de son père, qu’elle n’a que très peu connu, la jeune fille s’enferme dans une colère froide. Elle ne veut pas lui parler. Ce que Sara ignore, c’est que sa mère lui a menti pendant des années au sujet du fait qu’il la battait. Guy veut que sa fille sache ce qu’il a fait, mais Béatrice lui fait promettre de ne rien dire.





Tiphaine à la vie de Judith entre ses mains…

Tiphaine (Camille Bardery) à réussi son coup. Elle s’apprête à pratiquer une ponction rénale sur sa patiente Judith Delcourt (Coline Bellin), la petite fille de sa chef de service avec qui elle a une relation tendue. Son frère Rémy (Liam Baty) la met en garde, il tient beaucoup à la jeune Judith, une patiente très sensible avec qui il a noué une vraie complicité.





