Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 85

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce vendredi, Bart et Sara seraient-ils en train de vivre le début d’une belle histoire d’amour ? On découvre également comment Bastien renoue le dialogue avec sa mère et que Martin n’est coupable qu’en apparence. Voici les trois points essentiels de l’épisode 85…

Bart et Sara, le début d’une belle histoire ?

Sara Raynaud (Camille Genau) se rend chez les Vallorta pour travailler en binôme avec Bart (Hector Langevin). Ils sont très efficaces et profitent de ce temps en tête à tête pour revenir sur leurs différences et leurs désaccords, surtout à propos du jeu de l’ange. Depuis qu’il n’est plus avec Margot, les choses ont changé pour le jeune homme, tout comme pour Sara qui n’est plus avec Lucas. Ils s’embrassent. Le début d’une longue histoire ?

Bastien renoue le dialogue avec sa mère.

Victoire (Solène Hébert) tente de convaincre Bastien (Joffrey Platel) de lâcher prise au sujet de la grossesse de sa mère, il doit grandir. Plus tard, au colombier, Bastien parle enfin à sa mère : il s’inquiète pour elle et lui souhaite le meilleur avec son nouvel amant Philippe. Elle apprécie son soutien et leur relation se réchauffe. Pour autant elle veut toujours être grand-mère, Bastien et Victoire ne sont pas au bout de leur peine !





Martin n’est coupable qu’en apparence…



De retour chez elle, Chloé (Ingrid Chauvin) découvre que quelqu’un a fouillé dans ses affaires. Elle découvre que Martin (Franck Monsigny) est venu chez elle grâce aux caméras de vidéos de surveillance qu’elle a fait installer. Son fils, Maxime (Clément Rémiens), s’emporte. Il est persuadé que Martin est celui qui a enlevé son père. Chloé décide de prévenir la police qui lui accorder une protection rapprochée. Pourtant, ce n’est pas de Martin qu’ils devraient se méfier, car le geôlier d’Alex n’est autre que… Tiphaine (Camille Bardery) qui prétend vouloir vivre avec lui pour toujours !





Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.





Choc ! Tiphaine retient Alex prisonnier...