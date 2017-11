Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 86

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce lundi, la vie d’Alex (Alexandre Brasseur à l’écran) ne tient plus qu’à un fil. Les sœurs Moreno sont lourdement punies mais à nouveau complices et Guy tente un retour en mode rédemption ! Voici les trois points essentiels de l’épisode 86…

Alex (Alexandre Brasseur), toujours prisonnier, fait une crise cardiaque !

Tiphaine n’en démord pas : avec Alex, ils sont faits pour vivre ensemble. Elle veut absolument le garder auprès d’elle. Pourtant, des analyses trouvées un peu par hasard par Maxime, montrent qu’Alex souffre d’hypertension sévère et qu’il risque un arrêt cardiaque. Paniquée en l’apprenant, Tiphaine subtilise des hypnotenseurs à l’hôpital et se fait prendre en flagrant délit par Rémy. Elle s’enfuit en bafouillant une fausse excuse. Le temps presse… Dans sa cachette, Alex fait un arrêt cardiaque !





Les réconciliations de Betty (Lou Jean) et Jessica Moreno (Garance Teillet) !

Betty est rackettée par deux adolescents, sans que Dylan ne parvienne à calmer la situation. Jessica fait irruption pour défendre sa fratrie. Ils sont surpris par Sandrine, qui convoque les parents Moreno pour dénoncer le commerce de devoirs mis en œuvre par leurs rejetons. Sylvain et Christelle se chamaillent alors pour savoir qui de Jessica et Betty est à l’origine de cette bêtise. Les deux filles sont finalement punies à part égale, mais cette histoire a eu le mérite de les rapprocher et de tisser des liens plus forts que jamais.





Béatrice (Sophie Michard) et Sara Raynaud (Camille Genau) donnent une seconde chance à Guy !

Guy renoue avec Béatrice et Sara : il les invite au restaurant et les comble de cadeaux. La famille Raynaud retrouve une certaine complicité, Béatrice accorde une seconde chance à Guy malgré le lourd passif entre eux. Guy sera-t-il se montrer à la hauteur de leurs attentes ?





