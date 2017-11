Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 87

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mardi, Alex Bertrand (incarné par Alexandre Brasseur) est sauvé in extremis de son arrêt cardiaque et Chloé commence à percer à jour le double visage de Tiphaine. La virginité de Bart est décelée par Dylan tandis qu’au Spoon, la cohabitation entre Gwen et Tristan devient compliquée ! Voici les trois points essentiels de l’épisode 87…

Alexandre Bertrand (Alexandre Brasseur) sauvé, Tiphaine Valsky (Camille Bardery) soupçonnée !

Tiphaine réussit à sauver in extremis Alex d’un malaise cardiaque, en lui administrant des hypotenseurs. Rémy apprend que Tiphaine a un homme dans sa vie, il se met en tête de le rencontrer tout en restant sur ses gardes : sa sœur a tendance à s’emballer rapidement. Tiphaine accepte de présenter son fiancé à Rémy lors d’un petit-déjeuner. Dans la planque de Tiphaine, Alex profite d’un moment d’inattention de son bourreau pour piquer une fourchette. De son côté, Chloé poursuit ses investigations sur la disparition de son ex et découvre que Tiphaine, en charge de l’opération de sa fille, a eu une liaison avec Alex… et ne lui a jamais rien dit !





Bart Vallorta (Hector Langevin) est puceau !

Dylan surprend les regards aguicheurs que Bart jette à Sara. Il est impressionné que son pote soit en couple avec une fille aussi expérimentée. Devant le malaise de Bart, Dylan capte qu’il est encore puceau. Qui l’eut cru ? Dylan entreprend de donner des cours d’éducation sexuelle à Bart. Mais Dylan n’est pas plus doué que son ami.





Cohabitation difficile entre Gwen (Sandrine Salyeres) et Tristan (Matthieu Alexandre) !

Bastien note que Tristan a un ticket avec une cliente du Spoon. Tristan hésite et se lance finalement, il flirte maladroitement avec la jeune femme, sous le regard jaloux de Gwen. Celle-ci se moque de cette tentative de drague qu’elle juge désespérée mais plus tard, elle reste coite en voyant Tristan repartir avec la jolie cliente.





