Demain nous appartient – Les 3 choses à retenir de l’épisode 88

Dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mercredi, Tiphaine continue de mentir à son frère Rémy ; Joaquim Dulac trouve un travail ; la relation de Tiphaine et Alex n’est plus un secret… Voici les trois points essentiels de l’épisode 88.

Tiphaine continue de mentir à son frère Rémy

A l’hôpital, Rémy (Liam Baty) est furieux contre sa sœur Tiphaine (Camille Bardery) qui a « oublié » leur rendez-vous au Colombier où elle devait lui présenter son compagnon. Elle refuse de donner davantage de détails et ment sur son identité. Alors qu’elle le surprend en train de lui voler son téléphone, Tiphaine explose. Une colère qui pourrait avoir de grave conséquences pour le jeune homme, qui n’est que stagiaire.





Joaquim aurait-il trouvé un travail ?

Joaquim Dulac (Yannick Soulier) vient trouver Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini), son ex-femme, et lui demande de lui prêter un peu d’argent pour faire une surprise à leur fils Lucas. Elle refuse et lui conseille de se trouver un job. Lou (Rani Bheemuck) vient trouver Joaquim (Yannick Soulier) à la marina pour l’interroger au sujet d’une affaire qu’elle défend. Il lui propose un deal : il trouve l’information qu’elle cherche, en échange de l’argent dont il a besoin. Si elle lui offre un maigre dédommagement pour l’instant, elle a d’autres boulot du même genre…





La relation de Tiphaine et Alex n’est plus un secret…

Tiphaine (Camille Bardery) confirme à Chloé (Ingrid Chauvin) que l’opération de sa fille c’est bien passée lorsque cette dernière la confronte au sujet d’Alex (Alexandre Brasseur). Le médecin esquive la question et jure qu’elle n’a pas repris contact avec son ancien amant. Si Chloé connait désormais le secret de Tiphaine, elle n’en reste pas moins impuissante face à la mauvaise foi de sa rivale. A quelques kilomètres de là, entravé dans le lit où elle le retient prisonnier, Alex se débat toujours. Lorsqu’il parvient enfin à défaire ses liens, Tiphaine revient...





Retrouvez Demain nous appartient du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1.







