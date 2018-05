Demain nous appartient : A deux ans, le fils d'Ingrid Chauvin fait déjà ses premiers pas au cinéma !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

La relève est assurée. Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu sont des parents comblés depuis la naissance Tom, le 10 juin 2016. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à partager leurs moments privilégiés en famille sur les réseaux sociaux.

Alors que le petit garçon fêtera prochainement ses deux ans, il semble avoir trouvé son futur métier ! Sur Instagram, l’héroïne de Demain nous appartient a publié une vidéo – initialement postée sur le compte de son mari – sur laquelle on voit son fils faire ses premiers pas au cinéma. Enfin, presque.

Thierry Peythieu lui demande "Qu’est-ce qu’il dit papa ?" et le blondinet répond immédiatement "Action !". Alors, est-ce que ce dernier deviendra un grand cinéaste ? En attendant, il s’entraîne et peut compter sur le soutien de ses parents. "A tous les producteurs de la place de Paris et de Navarre. Jeune réalisateur de 23 mois, cherche téléfilm, long-métrage, court-métrage, pub. Attention... Ne sachant dire que ‘Action’ mais bon c’est un bon début non !! Je fais comme papa sur le plateau il n’arrête pas de le dire donc je fais pareil…", a plaisanté son papa sur le réseau social. "J’ai un réalisateur la journée sur le plateau et un autre le soir à la maison !!!", a écrit l’actrice de la saga. Trop mignon !









