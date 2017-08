Demain nous appartient - Anna agressée, Bart demande son émancipation... Ce qu'il faut retenir de l'épisode 28

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Anna Delcourt est convaincue qu’il y a un lien entre l’épidémie mortelle qui touche plusieurs habitants de la ville et l’utilisation de l’atrazine, un engrais nocif interdit. Anna enquête au domaine Vallorta, le plus amène d’utiliser cet engrais pour son réputé vignoble. Mais Anna s’aventure sur un terrain miné : alors qu’elle fait une virée dans les vignes, elle se fait sauvagement agresser par un individu cagoulé.

Bart Vallorta demande son émancipation !

Lassé par les luttes internes dans sa famille et le poids de l’héritage qui pèse sur ses frêles épaules, l’héritier des Vallorta veut quitter Sète et fuir tous ses problèmes familiaux. Il va voir sa mère pour lui demander de signer une demande d’émancipation. Flore, abasourdie, refuse et tient Anna Delcourt pour responsable.

Franck réapparaît dans la vie de Victoire Lazzari !

Alors que Victoire accueille avec bonheur ses neveux revenus de vacances, Sandrine reçoit de son côté un bouquet de fleurs pour sa sœur. Il est signé de Franck ! Victoire veut croire à une possible réconciliation alors que Sandrine lui interdit de renouer contact avec ce pervers narcissique. Nouvelle brouille entre les deux sœurs ! Que va faire Victoire ?

