Demain nous appartient - Anna retrouve la mémoire, Eddy arrêté... Les 3 infos à retenir de l'épisode 24

Jeudi dans Demain nous appartient, Anna Delcourt (Maud Baeker) retrouve la mémoire après avoir été assommée par Eddy Vallorta (Loris Freeman), qui finit par être arrêté. Victoire Lazzari se coupe de son entourage à cause de sa relation avec Franck. Karim et Lou peinent à retrouver leurs marques et à vivre une vie de couple sereine...

Anna Delcourt (Maud Baecker) retrouve la mémoire ! La police arrive à temps pour sauver Anna et Bart des griffes d’Eddy Vallorta mais celui-ci a le temps de s’enfuir avant leur arrivée. Entre temps, Eddy a assommée Anna alors qu’elle tentait de se libérer mais cette attaque a des répercussions étonnamment positives : quand Anna se réveille, elle a retrouvé la mémoire ! Eddy se réfugie auprès de sa mère Elisabeth (jouée par Laure Killing) qui accepte de l’aider à fuir. Mais Léonard (Patrick Rocca) s’interpose et tente de faire entendre raison à sa mère et à son fils. La police débarque dans la foulée et arrête Eddy. En garde à vue, celui-ci avoue les meurtres de Martin, Lyès et Thierry Robert : c’était Anna qu’il visait dans l’explosion du bateau pour la tenir éloignée de Bart coûte que coûte.

Victoire Lazzari (Solène Hébert) de plus en plus isolée ! La jolie interne est mise à pied à l’hôpital : elle a mis la vie d’un patient en danger en lui signant une autorisation de sortie alors qu’il sortait tout juste de salle d’opération. Victoire ne comprend pas : elle n’a jamais signé cette autorisation ! Un nouveau coup de Franck? Sandrine Lazzari (interprétée par Juliette Tresanini), quant à elle, n’approuve pas les projets de mariage de sa sœur et lui dit avec franchise. Victoire le prend mal !

Rien ne va plus entre Karim (Samy Gharbi) et Lou (Rani Bheemuck) ! Karim découvre que, contrairement à ce qu’elle lui a dit, Lou ne soigne pas sa dépression post partum. Lou, quant à elle, reproche à Karim d’être obnubilée par leur fille Nina et de ne plus la regarder comme une femme.

