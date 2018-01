Demain nous appartient - Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 126

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, les Delcourt toujours au cœur de la tourmente après que leur maison a été fouillée ; Victoire (jouée par Solène Hébert) et Bastien (Joffrey Platel) tentent de cacher leur amour mais ce n’est pas gagné… Enfin, Jessica découvre à ses dépens que sa mère ne sait pas tenir sa langue.

Les Delcourt sont sous le choc après l’acte de vandalisme dont ils ont été victime à leur domicile. Les enquêteurs et la juge Moiret (Charlotte Valandrey) ne tardent pas à apprendre que l’appartement d’Oscar Rinaldi a lui aussi été vandalisé. Et si l’auteur de ces intrusions était à la recherche de quelque chose ? Enzo Perroti (Michel Biel) était dans le coup ? De son côté Maxime (alias Clément Remiens) tente de convaincre Christophe (Boris Terral) de l’aider à faire libérer Célia (Anouk Villemin). Et si cette demande de remise en liberté provisoire fonctionnait ?







Victoire Lazzari (incarnée par Solène Hébert) et Bastien Laval (Joffrey Platel) vivent désormais pleinement leur passion. Ils sont heureux d’assumer leur amour mais ne sont pas encore prêts à se présenter comme un couple auprès de leurs collèges de l’hôpital Saint-Clair. Mais cacher un amour si puissant ne sera pas chose facile et leurs petits écarts à l’hôpital pourraient bien finir par les trahir…







Jessica Moreno (Garance Teillet) est heureuse de rentrer au lycée pour enfin retrouver son Baptiste (Orféo Campanella). Mais elle est vite refroidie en apprenant que sa mère a fait un scandale devant le père de Baptiste à la mairie. Baptiste pardonne Jessica d’avoir confié à sa mère (Ariane Séguillon) qu’elle se sentait honteuse vis-à-vis de lui. Jessica pourra-t-elle pardonner à Christelle de ne pas avoir tenu sa langue ? Rien n’est moins sûr...





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.