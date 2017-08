Demain nous appartient - Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 22

Ecrit pour TF1 |

Chloé Delcourt (interprétée par Ingrid Chauvin) a du mal à se remettre de la mort de Martin Constant. Elle s’en veut de l’avoir laissé enquêter seul au mas des Vallorta. La police, de son côté, interroge Léonard sur l’arme du crime. Bien que peu disert, le maire de Sète comprend alors qu’Eddy Vallorta est le coupable. Il part à son encontre pour mettre les points sur les « i ». Comment va réagir Eddy ?

La mort de Martin sème le trouble dans la famille Vallorta. Elisabeth se met en tête d’obtenir l’autorité parentale sur Bart, son petit-fils. Elle fait appel à Lou et à ses talents d’avocate pour l’aider à retirer la garde à Flore. Au parloir, cette-dernière est perturbée par Eddy qui lui fait une déclaration d’amour mal venue. Plus le temps passe, plus la famille semble se fissurer… avant d’exploser ce soir ?

Loin de toutes ces préoccupations, la famille Beddiar accuse le coup après la fausse-couche d’Anna. Leila a du mal à se remettre de cette mauvaise nouvelle, quelques jours après la perte de son fils Lyès. Sa colère retombe sur Bilel, son mari interprété par Atmen Kelif. Les enjeux familiaux sont au cœur de l’épisode 22 de Demain nous appartient, diffusé à 19h20 sur TF1.

Léonard va-t-il dénoncer son fils ?