Demain nous appartient - Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 23

Ce mercredi, Anna Delcourt (alias Maud Baecker) et Bart Vallorta (Hector Langevin) se retrouvent prisonniers des griffes d’un Eddy de plus en plus inquiétant. Vont-ils s’en sortir ? La question est le fil conducteur du vingt-troisième épisode de Demain nous appartient.