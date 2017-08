Demain nous appartient - Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 24

Ecrit pour TF1 |

Hier, dans l’épisode précédent de Demain nous appartient, nous avons laissé Anna Delcourt (jouée par Maud Baecker) et Bart Vallorta (Hector Langevin) aux mains d’Eddy, atteint de folies meurtrières. Va-t-il ajouter d’autres victimes à son macabre palmarès ?

Karim et Lucie seront bien décidés à mettre la main sur Eddy Vallorta, qui ne cesse de faire régner la terreur sur Sète. Après avoir tué Martin Constant, le fils Vallorta a décidé de s'en prendre à Anna et Bart, son propre neveu. Une situation très difficile à gérer pour la mère adoptive de l'adolescent, Flore. Et cette dernière compte bien confronter Leonard Vallorta. Entre eux, le torchon brûle comme en témoigne la vidéo ci-dessus.

Victoire Lazzari est-elle victime d’un pervers narcissique ? Vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à penser que Franck la manipule et qu’il est toxique pour la jolie blonde, incarnée par l’actrice Solène Hébert. La demande de mariage express et une rencontre houleuse avec sa sœur, Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini), risquent d’en conforter plus d’un dans leur opinion sur Franck.

Les Vallorta dans la tourmente !