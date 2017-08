Demain nous appartient - Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 25

Ecrit pour TF1 |

Moment crucial dans la saga Demain nous appartient ! La vérité éclate dans l’enquête sur l’explosion du bateau et Bart Vallorta. Ce dernier comprend que sa mère biologique n’est autre qu’Anna Delcourt. Après l’épisode 25 diffusé ce soir, plus rien ne sera jamais comme avant entre les Delcourt et les Vallorta…