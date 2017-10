Demain nous appartient – Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 61

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, le capitaine Saeed explore une nouvelle piste : et si le maître du jeu était l'un des adolescents ? Chloé et Alex tenteront de retrouver leur fils après un nouveau défi du Master. Enfin, chez les Beddiar, Bilel devient un peu trop envahissant avec sa fille…

De nombreux rebondissements attendent les personnages de Demain nous appartient. L'épisode 61 diffusé lundi 9 octobre sera sans aucun doute crucial pour les différentes intrigues de la saga. Les téléspectateurs retrouveront Alex (Alexandre Brasseur) et Chloé (Ingrid Chauvin) qui tenteront de sauver Maxime de la noyade après le défi lancé par le master. Mais sera-t-il encore en vie ? Au commissariat, le capitaine Saeed (incarné par Samy Gharbi) et Lucie Salducci jouée par Lorie Pester découvriront que Lucas se trouvait à l'opposé de l'appartement d'Audrey Beltram lorsqu'elle a été tuée. Chez les Beddiar, Leïla (Samira Lachhab) et Bilel (Atmen Kélif), seront témoin d'une nouvelle idylle entre Soraya (Kenza Saïb-Couton) et un jeune homme. Comme en témoignent les images ci-dessus, Bilel ira même jusqu'à accompagner sa fille pour son rendez-vous galant. Mais jusqu’où ira-t-il ?

De son côté, Sandrine sera prête à avouer la vérité à Lucas. Le jeune garçon, déjà très tourmenté, apprendra que son père est Joaquim Dulac. Une découverte qui devrait bouleverser la vie de l'adolescent. Comment va-t-il réagir ? Toutes les réponses et bien plus encore dans le prochain épisode de Demain nous appartient, à partir de 19H20 sur TF1.

Lucas découvre la véritable identité de son père...