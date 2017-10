Demain nous appartient – Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 62

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Joaquim Dulac est forcé de dire toute la vérité aux enquêteurs ; le tragique et sordide jeu de l’ange se poursuit avec un nouveau défi. Enfin, chez les Beddiar, Soraya prend les choses en mains pour tenir son père à distance de son nouveau petit copain.

Joaquim Dulac (Yannick Soulier) est interrogé au commissariat au sujet de la veste portant le logo de l’ange retrouvée sur son bateau. Il nie et laisse entendre que quelqu’un a tenté de le piéger. Pour se défendre, il est forcé d’avouer la raison de son arrivée à Sète le jour du meurtre : il est le père de Lucas Lazzari. L’analyse scientifique de la veste ne révèle aucun ADN. Karim Saeed (Samy Gharbi) et Lucie Salducci (Lorie Pester) son contraint de le libérer. Mais cette arrestation pourrait bien avoir ruiné son image aux yeux de sa nouvelle conquête, Lili Paquin (Delphine Chanéac). Partir ou rester, que va-t-il choisir ?

Soraya Beddiar (Kenza Saïb-Couton) et son nouveau copain, Nicolas, sont accablés par les attentions très envahissantes de Bilel (Atmen Kélif). Après s’être incrusté dans leur tête à tête au Spoon, il continue en leur organisant un repas surprise offert dans un restaurant. Soraya et Nicolas cherchent une solution radicale pour lui faire prendre ses distances. Et le plan qu’ils mettent à exécution risque ne pas lui plaire du tout !

De son côté, Sara Raynaud est interrogée par sa mère. Cette dernière soupçonne sa fille d'avoir volé de l'argent dans la caisse de l'hôtel.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.