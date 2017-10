Demain nous appartient – Ce qui vous attend ce soir dans l'épisode 64

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Sara se met dans une situation sans issue et s’accuse d’être le tueur ; les Moreno tentent de trouver une solution pour finir de payer leurs vacances malgré la baisse de salaire de Christelle. Enfin, Bastien est la cible de plusieurs provocations de la part de son ex, Emma…

Un nouvel épisode de Demain nous appartient sera diffusé dès 19h20 sur TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Sara Raynaud, incarnée par Camille Genau, dans une situation difficile. Elle est interrogée au commissariat et prétend avoir tué Audrey Beltram et le docteur Renaud Dumaz pour se venger d’eux . Sa mère, visiblement sous le choc, ne comprend pas et la gifle. Comme en témoigne la vidéo ci-dessus, les enquêteurs n’ont pas l’air convaincus par cette confession et pensent qu’elle couvre le vrai couplable.

Du côté de Bastien, le médecin semble également dans une mauvaise passe. Quelque chose se trame à l'hôpital... Face aux réactions des autres internes, il demande conseille à sa meilleure amie, Victoire Lazzari.

Autre point clé de l'épisode : Flore, Chloé et Sandrine reçoivent un message du "master". Ce dernier est tombé dans leur piège. Pensant qu'il s'adressait à une adolescente du lycée de Sète, le maître du jeu a proposé un nouveau défi. Le trio a rendez-vous au cimetière à 18 heures. Mais que trouveront-elles sur le lieu du rendez-vous ? Réponse ce soir dans le nouvel épisode de Demain nous appartient sur TF1.

Le trio reçoit son premier défi !