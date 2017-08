Demain nous appartient - Bart Vallorta apprend enfin la vérité sur sa naissance

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La tension est palpable dans l’épisode de Demain nous appartient diffusé ce mercredi 16 août. Toujours complètement incontrôlable, Eddy continue de faire régner la terreur face à Anna et Bart désemparés. Grâce aux éclats de verre d’une bouteille brisée, le duo arrive presque à se libérer. Mais Eddy débarque avant que le jeune homme puisse couper les cordes. Et la suite des événements est particulièrement difficile à gérer pour Bart qui découvre enfin la vérité sur sa naissance. En effet, sous le coup de la colère, Eddy décide de révéler l’inavouable : Anna est bel et bien la mère biologique du jeune homme : « C’est l’instinct maternel qui se réveille. Bart, je te présente Anna Delcourt qui est ta mère biologique », déclare-t-il.

Une révélation choc qui devrait bouleverser à jamais la vie de Bart Vallorta. Et ce dernier a bien du mal à croire à cette nouvelle : « C’est quoi ce délire, qu’est-ce qu’il raconte », affirme-t-il. Et les choses se compliquent encore pour Bart Vallorta et Anna Delcourt, incarnés par Hector Langevin et Maud Baecker. Le duo fait une nouvelle fois face à la colère d’Eddy. Et à l’issue de l’épisode, le fils d’Elisabeth et Léonard s’en prend violemment à ses victimes. Anna et Bart se retrouvent à terre après avoir reçu un coup sur la tête. Arriveront-ils à s’échapper ? Eddy va-t-il commettre un nouveau crime ? Réponse dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1.

Retrouvez le résumé de l'épisode 22 !