Demain nous appartient - Betty Moreno, la musique ou rien !

Par Ruben VANYPER

Betty Moreno a pour ambition de devenir chanteuse. C'est son rêve depuis toute petite. Mais, rongée par la timidité, elle n'exprime pas clairement ses envies et écrit des paroles de chansons en cachette. Heureusement, elle peut compter sur son grand-père, Roch Moreno, qui a très vite cerné le potentiel de sa petite-fille. L’adolescente n’est pas encore consciente de son talent, mais son grand-père compte bien lui prouver qu’elle peut briller en tant que chanteuse : « Tu as une voix en or », affirme-t-il. Pour cela, il lui propose de l’accompagner sur scène lors du concours de jeunes talents. Betty doit absolument interpréter cette chanson pour peut-être gagner le concours. Une épreuve difficile pour elle, tétanisée par le stress : « Chanter toute seule, sur scène, avec plein de gens ? Je ne sais pas », ajoute-t-elle.

En route vers la gloire...

Malgré le trac, la jeune fille monte sur scène. Accompagnée de son grand-père, Betty, compte bien relever ce nouveau défi et convaincre le public. En interprétant son single Toutes les chances du monde, elle remporte le trophée remis à l’issue de ce concours. Après quelques secondes d’hésitation et un petit raté au début du spectacle, la jeune fille s’est laissé emporter, soutenue par son grand-père, guitariste pour l’occasion. Une véritable révélation pour sa famille mais aussi pour le public qui regardent bouche bée le spectacle. Puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Betty fait la rencontre d'un agent artistique. Peu après le show, les deux femmes se rencontrent. Après plusieurs rendez-vous manqués, la jeune fille enregistre une vidéo pour rattraper le coup… et ça marche ! Lorène lui propose un contrat d’artiste pour s’occuper de sa carrière et la faire travailler !

Parents, rivalité... Betty connaît des désillusions

Depuis le début, le père et la maman de Betty sont réfractaires à l'idée de voir leur fille devenir chanteuse. Il est vrai qu'il n'est pas facile d'accéder à ce statut privilégié. Ses parents sont inquiets de voir leur fille s'embarquer dans une aventure qui pourrait se transformer en désillusion. Quand ces derniers doivent signer le contrat, ils refusent. Mais la passion pour la chanson de Betty est trop forte. Ils finissent par céder par amour pour leur fille.

Betty Moreno rencontre sa professeur de chant et doit désormais faire face à une concurrente. En effet, la jeune fille partage ses cours avec Lisa, une autre élève du dragon. Si Betty est fascinée par le talent de la jeune fille, les conseils qu’elle lui prodigue semble irriter la prof de chant au lieu de lui faire plaisir. La jeune fille connaît sa première désillusion. Si elle souhaite percer dans la chanson, elle ne pourra compter que sur elle-même. Parviendra-t-elle à devenir une chanteuse ?

