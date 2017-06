Demain nous appartient, le casting complet dévoilé

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Demain nous appartient, c’est la nouvelle saga estivale quotidienne qui débarque très bientôt sur TF1. Découvrez sans plus attendre le casting complet qui vient tout juste d’être dévoilé.

Le suspense monte petit à petit. Le 15 mai dernier, MYTF1 annonçait à ses téléspectateurs qu’une nouvelle saga débarquait cet été. Quatre acteurs ont d’ores et déjà été annoncés pour intégrer le casting. Révélée dans la série télévisée « Femmes de loi », Ingrid Chauvin revient sur le petit écran avec cette saga. Et pour ce nouveau projet, Ingrid Chauvin sera aux côtés de Charlotte Valandrey, Alexandre Brasseur, mais aussi Lorie Pester. Aujourd’hui, vous allez enfin pouvoir faire connaissance avec tous les personnages qui vont faire vibrer votre été.

Le clan Delcourt

Luce MOUCHEL interprétera le rôle de Marianne DELCOURT. Elle est Chef du Service Médecine Générale à l'hôpital de Sète et mère de 2 filles : Chloé et Anna

Ingrid CHAUVIN sera Chloé DELCOURT. Elle Professeur de SVT au Lycée de Sète et conseillère Municipale. Elle est mariée, mais s’est récemment séparée d'Alex Bertrand. Elle est mère de 2 enfants : Maxime et Judith.



Maud BAECKER interprétera le rôle d’Anna DELCOURT. Elle est journaliste Reporter et est pacsée avec Martin Constant



Clément REMIENS sera Maxime DELCOURT-BERTRAND. Il est le fils de Chloé Delcourt et Alex Bertrand



Colline BELLIN interprétera le rôle de Judith DELCOURT-BERTRAND. C’est la fille de Chloé Delcourt et Alex Bertrand



Alexandre Brasseur sera Alex BERTRAND. Il est gardien de la Marina de Sète. Il est marié, mais s’est récemment séparé de Chloé Delcourt. Il est le papa de Maxime et Judith



Franck MONSIGNY Martin CONSTANT Militaire pacsé avec Anna Delcourt



Joffrey PLATEL Bastien LAVAL Chef de Clinique en Médecine Générale à l'hôpital de Sète



Le clan Vallorta

Patrick ROCCA interprète le rôle de Léonard VOLLORTA. Il est le maire de Sète et grand propriétaire terrien (Mas et Vignoble). Il est le mari d'Elisabeth Vallorta, le père d'Eddy et de feu Fabrice

Laure KILLING interprète le rôle d’ Elisabeth VALLORTA. Elle est l’épouse de Léonard Vallorta, la maman d'Eddy et de feu Fabrice



Loris FREEMAN sera Eddy VALLORTA. Il Travaille au Mas Vallorta. Il est le fils de Léonard et Elisabeth Vallorta



Anne CAILLON sera Flore VALLORTA. Elle est la première Adjointe à la Mairie de Sète. Elle est la veuve de Fabrice Vallorta



Hector LANGEVIN sera Bart VALLORTA. C’est le fils de feu Fabrice et Flore Vallorta



Le clan Moreno

Pascal CASANOVA sera Roch MORENO. Il est retraité et une grande figure locale. C’est le père de Sylvain Moréno



Arnaud HENRIET sera Sylvain MORENO. Il est technicien de surface. C’est le fils de Roch Moréno. Il est marié à Christelle Moréno. Ils sont les parents de Dylan, Jessica et Betty



Ariane SEGUILLON Christelle MORENO Secrétaire à la Mairie de Sète Belle-Fille de Roch Moréno Femme de Sylvain Moréno Mère de Dylan, Jessica et Betty



Joaquim FOSSI Dylan MORENO Lycéen Petit fils de Roch Moréno Fils de Sylvain et Christelle Moréno Frère jumeau de Jessica & Grand frère de Betty



Garance TAILLET Jessica MORENO Lycéenne Petite fille de Roch Moréno Fille de Sylvain et Christelle Moréno Sœur jumelle de Dylan & Grande sœur de Betty



Lou JEAN Betty MORENO Collégienne Petite fille de Roch Moréno Fille de Sylvain et Christelle Moréno Petite sœur de Dylan & Jessica

Le clan Beddiar

Atmen KELIF, Bilel BEDDIAR. Il est salarié au domaine Vallorta (vignoble). Il est le mari de Leila Beddiar, le père de Soraya, Noor et feu Lyès et l’oncle de Yasmine.

Samira LACHHAB, Leila BEDDIAR. Elle est la femme de Bilel Beddiar. Elle est infirmière. Elle est la mère de Soraya, Noor et feu Lyès.

Kenza SAIB COUTON, Soraya BEDDIAR. Elle est étudiante en Compta / Gestion. Elle est serveuse au Spoon. Elle est la fille de Bilel et Leila Beddiar et la cousine de Yasmine.



Sahelle DE FIGUEREIDO, Noor BEDDIAR est lycéenne. Elle est la fille de Bilel et Leila Beddiar, la soeur de Soraya et feu Lyès, la cousine de Yasmine.







Sonia BENDHAOU, Yasmine BEDDIAR. Elle est étudiante à Paris. Elle est la nièce de Bilel Beddiar, la cousine de Soraya, Noor et feu Lyès





Le clan Lazzari

Charlotte VALANDREY, Laurence MOIRET. Elle est juge d'instruction. Elle est la femme de Sandrine Lazzari, la belle soeur de Victoire Lazzari

Juliette TRESANINI, Sandrine LAZZARI. Elle est CPE au lycée Georges Sand de Sète. Elle est la femme de Laurence Moiret, la mère de Lucas et Arthur, la soeur de Victoire Lazzari

Solène HEBERT, Victoire LAZZARI est interne à l'hôpital de Sète. Elle est célibataire. Elle est la soeur de Sandrine Lazzari

La Famille judiciaire

Samy GHARBY, Karim SAEED. Il est capitaine de Police au Commissariat de Sète. Il est le père de Nina Saeed et le compagnon de Lou



Rani BHEEMUCK, Lou. Elle est avocate. Elle est la compagne de Karim, la mère de Nina Saeed

Lorie PESTER, Lucie SALDUCCI. Elle est lieutenant de Police au Commissariat de Sète

Marysole FERTARD, Margot ROBERT. Elle est lycéenne. Elle est la fille de feu Thierry Robert

La Famille Raynaud







Sophie MICHARD, Béatrice RAYNAUD, directrice et gérante de l'hôtel "Le Colombier". Elle est divorcée et mère de Sara



Camille GENEAU, Sara RAYNAUD. Elle est étudiante à la fac



Les Hipsters







Mathieu ALEXANDRE, Tristan Patron du Spoon. Il est le fiancé avec Gwen



Sandrine SALYERES, Gwen. Elle est patronne du Spoon







