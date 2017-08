Demain nous appartient - Anna sauve Bart, Karim déçu de Lou... Les 3 infos à retenir de l'épisode 22

Ecrit pour TF1 |

Flore Vallorta (Anne Caillon) brise le cœur d’Eddy ! Interrogé par Karim sur la mort de Martin, Léonard Vallorta ne se démonte pas : ce n’est pas parce que le corps a été retrouvé sur sa propriété qu’il a un lien avec ce meurtre. Karim a tendance à le croire : il n’est pas impliqué dans cette affaire mais il protège quelqu’un à coup sûr. C’est en parlant avec la juge Laurence Moiret qu’une hypothèse leur apparaît : et si ce protégé, c’était Eddy, l’héritier de la famille Vallorta ? Ce-dernier, en rendant visite à sa belle-sœur en prison, fait une déclaration d’amour à Flore et lui propose de s’enfuir loin de Sète avec lui. Malheureusement celle-ci ne partage pas ses sentiments. Son cœur est pris à tout jamais par Fabrice, le père de son enfant, décédé tragiquement avant la naissance de Bart.

Le geste insensé d’Eddy Vallorta (Loris Freeman) ! Fou de rage, Eddy décide de kidnapper son neveu pour tendre un piège à sa belle-sœur. Anna Delcourt se met en travers de son chemin en voulant secourir Bart mais Eddy la séquestre également en attendant la sortie de prison de Flore… Quel sort leur réserve-t-il ?

Elisabeth Vallorta (Laure Killing) veut la garde de Bart ! La femme de Léonard souhaite profiter du séjour en prison de Flore pour récupérer les droits parentaux sur son petit-fils. Elle confie ce travail à une jeune avocate très talentueuse : Lou Saeed, la femme de Karim. Celle-ci est ravie de reprendre son activité professionnelle et se plonge corps et âme dans cette affaire… au détriment de son mari et surtout de sa fille Nina qu’elle vient tout juste de retrouver.

