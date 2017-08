Demain nous appartient - Choc ! Quelqu’un a tiré sur Léonard Vallorta

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Décidément, les rebondissements s’enchaînent dans Demain nous appartient. Et l’ultime épisode de la semaine est particulièrement riche en rebondissements et en surprises. Contre toute attente, Léonard Vallorta vient de se faire tirer dessus.

Personne ne s’attendait à ce que Léonard Vallorta soit la cible d’un mystérieux tireur. D’autant que son fils Eddy a été arrêté par Karim et Lucie, les deux policiers en charge de l’enquête. Le fils Vallorta n’est donc pas celui qui a tiré sur son père. Mais qui se cache derrière ce nouveau meurtre ? Alors qu’il parcourt ses vignes, Léonard Vallorta est touché dans le dos par une balle. Il s’écroule quelques secondes plus tard.

Qui pourrait se cacher derrière cet acte ? Sa femme peut-être, Elisabeth. En effet, dans l’épisode diffusé ce vendredi 18 août, la mère d’Eddy Vallorta menace son époux : « Tu vas me le payer », déclare-t-elle après avoir découvert que Léonard avait dénoncé leur propre fils aux flics.

Léonard Vallorta est incarné à l’écran par Patrick Rocca, un acteur français âgé de 69 ans. Le comédien a déjà été aperçu à plusieurs reprises dans des séries télévisées sur TF1 telles que Julie Lescaut où il a incarné durant de nombreuses années le commissaire divisionnaire Alain Darzac. Et son CV d’acteur ne s’arrête pas là. Patrick Rocca est aussi apparu dans Les Cordier, juge et flic, Femmes de loi. Au cinéma, il a donné la réplique à Jean-Paul Belmondo dans Flic ou Voyou en 1979 et puis joué dans Joyeuses Pâques en 1984.