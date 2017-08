Demain nous appartient - Eddy avoue ses sentiments à Flore Vallorta

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Alors que le corps de Martin Constant a été retrouvé sans vie au mas Vallorta, Chloé Delcourt incarnée par Ingrid Chauvin tente de faire face. Personne ne sait – ou presque – que le militaire a été abattu d’une balle tirée par Eddy. Seul Léonard Vallorta semble avoir compris le geste de son propre fils. En parallèle, ce dernier rend visite à Flore Vallorta, arrêtée après la fausse déposition de sa belle-mère. Et le tueur a beaucoup de choses à dire à la mère de Bart. Il lui avoue enfin ses sentiments : « Tu sais ce qu’on va faire quand tu vas sortir, on va commencer par partir en voyage tous les trois, confie-t-il. Je savais que ça te ferait plaisir, on va être tellement bien. On ne sera plus obligés de se cacher pour s’aimer. On va enfin pouvoir vivre ensemble. » Une déclaration qui ne semble pas du goût de Flore Vallorta, bien au contraire.

La mère de Bart, chamboulée par les déclarations d’Eddy, tente de lui expliquer que ses sentiments ne sont pas réciproques : « Tu es le frère de Fabrice, je t’aime beaucoup mais tu es ma famille, c’est tout », explique-t-elle. Agacé de voir qu’ils ne pourront jamais être ensemble, Eddy s’énerve et s’en prend violemment à Flore. Le fils Vallorta semble instable. Cette séquence est cruciale pour la suite des événements à Sète. Comment Eddy va-t-il réagir après avoir été repoussé par Flore ? La suite dans les prochains épisodes de Demain nous appartient sur TF1.

