Demain nous appartient - Eddy dérape, Bart découvre la vérité... Les 3 infos à retenir de l'épisode 23

Bart Vallorta (Hector Langevin) apprend le secret sur sa naissance ! Alors qu’il tente de s’échapper du joug d’Eddy, Bart déclenche la fureur de son oncle qui - sous le coup de la colère - lui révèle le secret de sa naissance : C’est Anna Delcourt sa mère biologique ! Eddy, toujours aveuglé par ses sentiments pour Flore, lui donne rendez-vous au port de Sète. Sur place, il lui avoue qu’il détient Bart et Anna et propose de s’enfuir avec elle et son fils… après avoir tué la jolie blonde ! Heureusement, entre-temps, Eddy a été dénoncé par son père Léonard. Les flics débarquent et Eddy s’enfuit, persuadé que c’est Flore qui l’a trahi.

Betty Moreno (Lou Jean), ses premiers pas délicats pas dans la musique ! La cadette des Moreno commence à prendre des cours de chant avec « Le dragon », une professeure qui n’est pas tendre mais dont la renommée peut ouvrir à Betty les portes du succès. Stressée, Betty a peur de ne pas avoir été à la hauteur lors de son premier cours. Mais la jeune fille n’a pas de soucis à se faire : elle a bien été sélectionnée et pourra continuer à progresser avec son coach.

Une demande en mariage inattendue ! Victoire Lazzari confronte son amant : elle a découvert qu’il lisait ses mails, entrait dans ses dossiers et qu’il se rendait coupable d’atteinte au secret médical. Franck ne nie rien et convainc Victoire qu’il a agi pour son bien. Celle-ci est troublée et se confie à Bastien qui lui conseille de quitter Franck. Mais alors qu’elle est décidée à mettre fin à leur relation, Franck fait sauter ses barrières et ses doutes en la demandant en mariage… ce qu’elle accepte !

