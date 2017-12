Demain nous appartient épisode 116 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans l’épisode de Noël de Demain nous appartient, Chloé Delcourt en apprend davantage sur le mystérieux bébé qu’on a déposé au pied de son sapin ; Karim, encore sous le choc après l’agression de son ami Oscar, mène l’enquête. Enfin, Gwen et Tristan organisent un réveillon de rattrapage !





Après la découverte d’un nouveau-né chez les Delcourt, la famille s’interroge et découvre un mot signé de Célia Fontaine, la mère de l’enfant et une ancienne élève de Chloé (Ingrid Chauvin). En ce jour de fête, le jeune Noé est adopté par les Delcourt mais lorsque Chloé interroge Soraya Beddiar (Kenza Saïb-Couton) au sujet de Célia, elle commence à se poser des questions : Et si ce bébé était en réalité le fils né de la relation entre Célia et Maxime ?





Le capitaine Karim Saeed (Samy Gharbi) et la juge Laurence Moiret (incarnée par Charlotte Valandrey) travaillent sur le cas d’Oscar Rinaldi, violemment agressé la veille. Karim est d’autant plus inquiet pour son ami, toujours entre la vie et la mort, qu’ils n’ont aucun indice sur les raisons qui ont pu mener au drame. Qui a bien pu vouloir assassiner Oscar, un homme si honnête, généreux et dévoué ? L’ami de Karim avait-il des ennuis ou pire, des choses à cacher ?





Gwen (Sandrine Salyeres) et Tristan (Matthieu Alexandre) proposent à Lucie (Lorie Pester) et Christophe de venir dîner avec eux pour rattraper le réveillon de Noël qu’ils ont tous les quatre passés au travail. Gwen est beaucoup plus enthousiaste que Tristan, qui préfèrerait rester en tête à tête avec sa compagne. Lorsque leurs deux invités décommandent, Gwen déprime, ils vont finir de 25 décembre seuls, à moins que la magie de Noël n’opère…





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.