Demain nous appartient épisode 118 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Toujours réfugiée chez les Delcourt, Célia Fontaine (incarnée par Anouk Villemin) se défend et prétend qu’elle n’a pas agressé Oscar Rinaldi. Elle a vu l’agresseur, un homme qui a pris la fuite avant qu’elle ne s’approche du corps pour enlever le couteau sur lequel elle a bêtement laissé ses empreintes. C’est justement par crainte d’être accusée à tort qu’elle a pris la fuite. Chloé (Ingrid Chauvin) croit le récit de la jeune fille mais sa sœur Anna (Maud Baecker) est plus sévère et veut parler de la présence de Célia à Karim (Samy Gharbi). Chloé parviendra-t-elle à la dissuader ? Les enquêteurs risquent fort de ne pas être aussi cléments que Chloé…







Pendant ce temps, Maxime Delcourt (incarné par Clément Rémiens) s’interroge au sujet du père de Noé, au point qu’il pose directement la question à son ex-petite amie, Célia (Anouk Villemin) : est-il le père de Noé ? La jeune fille le rassure, elle sait bien avec qui elle a eu cet enfant et ce n’est pas lui. Maxime est-il déçu ou rassuré ? Ou bien cherchait-il seulement un moyen de renouer avec Célia ?





Victoire (Solène Hébert) raconte à sa sœur son aventure passionnée avec Bastien (alias Joffrey Platel). Sandrine (Juliette Tresanini) la félicite, elle attendait ce moment depuis très très longtemps. Mais lorsque Victoire lui annonce qu’ils sont juste devenus sex-friends, et qu’ils ne veulent pas s’engager ni même former un couple, Sandrine la met face à ses contradictions. Victoire est-elle prête à passer à côté de l’homme de sa vie ?





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.





A voir - Le résumé de l'épisode 117 :