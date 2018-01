Demain nous appartient épisode 134 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Sète se réveille abasourdi après l’accident de voiture qui a plongé Bastien dans un état plus que préoccupant ! Le séduisant médecin souffre d’hémorragie intracérébrale massive et il a dû être plongé dans un profond coma. Une opération est possible, mais les chances de réussite sont extrêmement faibles. C’est le dilemme ! Victoire Lazzari (jouée par Solène Hébert) et Fabienne (Catherine Erhardy) vont devoir se prononcer. Une situation d’autant plus délicate que l’entente entre les deux femmes vole en éclats, Fabienne rejetant l’entière responsabilité de ce qui est arrivé à son fils sur Victoire. L’épisode 134, diffusé ce soir, va changer le cours de l’histoire de Demain nous appartient.







En parallèle, l’hôpital est également secoué par le corbeau qui mène la vie dure à Marianne Delcourt (interprétée par Luce Mouchel) ! Renaud est très remonté contre elle : il a reçu une convocation du Conseil de l’Ordre des médecins. Face à ses doutes, Marianne craque et avoue lui avoir menti : les accusations qui pèsent contre elles sont vraies ! Les patients et le directeur de l’hôpital ne la soutienne plus, sa carrière paraît fortement compromise. Comment la grand-mère de Judith va-t-elle réagir dans cette période compliquée pour elle ? À suivre…





De leur côté, Jessica (Garance Teillet) et Dylan (Joaquim Fossi) cherchent à se faire priver de voyage à Rome pour dissimuler les problèmes d’argent familiaux. Mais leur plan échoue et si les Moreno ne payent pas leur part du voyage, c’est le voyage de toute la classe qui est annulé. Dur, dur…





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.