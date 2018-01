Demain nous appartient épisode 135 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, le coma de Bastien (interprété par Joffrey Laval) paraît irréversible depuis que sa mère Fabienne a refusé l’opération de la dernière chance. De son côté, Judith Delcourt se rapproche d’Agnès Verneuil tandis que Maxime et Margot se revoient depuis le fiasco de leur première fois avortée. Voici ce qui vous attend ce soir…

Est-ce la fin de Bastien Laval ? Fabienne, sa mère (jouée à l’écran par Catherine Erhardy), refuse l’opération de la dernière chance pour son fils. Elle ne peut pas se résoudre à perdre son seul fils pour l’instant et préfère l’avoir à ses côtés, dans le coma, plutôt que mort. Victoire ne peut légalement rien faire contre cette décision, elle tente malgré tout de convaincre Fabienne de revenir sur ce choix. Trop tard ! Renaud leur annonce que l’hématome a encore grossi et qu’il est maintenant impossible d’opérer Bastien. Victoire est sous le choc ! Et ses désillusions sont loin d’être terminées …







Judith (interprétée par Sylvie Filloux) va au bout de son idée ! Malgré les interdictions de sa famille, la cadette des Delcourt fait la connaissance d’Agnès Verneuil en accompagnant Rémy dans sa chambre. Elle se propose de rester aux côtés de la malade pour lui faire la lecture et en profite pour faire sa connaissance. Mais Daniel, son mari, lui demande gentiment de partir. Les Verneuil ont un fils de 16 ans, Anthony, que Judith rencontre également. Il lui explique la situation tragique dans laquelle se trouve sa famille depuis que sa mère est souffrante. Judith est totalement bouleversée et culpabilise de lui avoir pris le rein qui lui était destiné.





Au lycée Paul Valéry, l’heure est aux remords ! Margot s’en veut d’avoir repoussé Maxime et se confie à Sara. De son côté, Maxime s’en veut d’avoir été trop rapide avec Margot. Les deux jeunes reçoivent le même conseil de leurs amis : il faut en parler. Les amoureux doivent se voir, ce soir, dans l’épisode 135 de Demain nous appartient.





