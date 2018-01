Demain nous appartient épisode 137 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, la famille Delcourt est toujours au cœur de la tourmente après la découverte par Alex de l’enregistrement de Chloé parlant de son ex. Au cabinet d’avocat, Christophe et Joaquim se confient sur leur vie sentimentale. Enfin, l’arrivée du nouveau proviseur met la gente féminine du lycée dans tous ses états…

Suite à la découverte par Alex (Alexandre Brasseur) de l’enregistrement de Chloé (Ingrid Chauvin) parlant de sa dernière nuit passée avec Martin Constant, la famille Delcourt s’interroge. Qui a pu orchestrer cette mise en scène à leur domicile ? Lorsque Chloé est contrainte de tout avouer à Alex, ce dernier s’emporte, pourra-t-il lui pardonner ? Karim (Samy Gharbi) vient enquêter chez les Delcourt. Selon lui ce piratage pourrait être lié à l’affaire de la faute médicale de Marianne et aux Verneuil ?







Christophe (Boris Terral) et Joaquim Dulac (Yannick Soulier) reçoivent au cabinet une cliente dont ils tombent visiblement sous le charme. Une fois seul à seul, Christophe s’amuse du comportement de Joaquim qui ne cache pas son intérêt pour la jeune femme. Christophe se confie : même si elle lui semble charmante, il veut rester célibataire, ce qui est loin d’être l’intention de Joaquim. Aurait-il enfin réussi à oublier le drame vécu avec Lili Paquin ?





Sandrine Lazzari (Juliette Tresanini) et sa collègue madame Nabel (Hélène Pequin) sont très enthousiastes à l’idée de l’arrivée du nouveau proviseur. A peine arrivé, Jérôme Cottin (incarné par Stéphane Coulon) connait déjà les prénoms de tous les élèves, au point que Jessica Moreno (Garance Teillet) est sous le charme. Le nouveau chef du lycée Paul Valéry a étudié tous les dossiers et les rapports rédigés par Sandrine qui est impressionnée. Mais est-il vraiment possible d’être si parfait ?





