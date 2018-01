Demain nous appartient épisode 141 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Anthony (William Salaün à l’écran) ne se remet pas d’avoir été berné par Judith Delcourt et c’est toute la famille Verneuil qui rejette désormais la jeune stagiaire. De son côté, Laurence est de plus en plus attirée par Lou. Quant à Jérôme, le nouveau proviseur, il révolutionne les mœurs du lycée Paul Valéry…

Les masques tombent ce soir dans l’épisode 141 de Demain nous appartient ! Judith Delcourt (interprétée depuis peu par Sylvie Filloux) est dépitée : Anthony a découvert sa véritable identité et son père, Daniel, lui reproche d’être la cause de l’état de santé dramatique d’Agnès. Il lui ordonne de ne plus approcher sa famille. Judith le vite très mal … et rejette la responsabilité sur son frère qui a raconté à leurs parents son histoire avec Anthony. La poisse continue de poursuivre les Delcourt qui reçoivent dans la journée une lettre des services sociaux refusant la demande de famille d’accueil à Alex et Chloé, suite à un courrier anonyme accablant Maxime pour son comportement violent. Un nouveau coup du Corbeau ? Mystère… En tout cas, les problèmes ne sont pas prêts de s’arrêter : le Corbeau va à nouveau frapper !









Côté Lazzari - Moiret, la situation ne s’améliore pas ! Sandrine (Juliette Tresanini à l’écran) est de plus en plus inquiète face au comportement fuyant de sa femme. Alors qu’elle lui avait préparé une soirée intime, Laurence préfère s’éclipser après avoir reçu plusieurs SMS troublants de Lou. Leur attirance réciproque est de plus en plus visible… Vont-elles succomber à la tentation ?



L’arrivée du nouveau proviseur (alias Stéphane Coulon) et de ses méthodes atypiques chamboulent le lycée Paul Valéry. Jérôme marque des points auprès de Margot en lui permettant de trouver une voie professionnelle et de reprendre goût aux études. Sandrine et Jessica se laissent à leur tour séduire. Trop beau pour être vrai ?







Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.