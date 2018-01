Demain nous appartient épisode 142– Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, le Corbeau prouve sa détermination sans faille en s’attaquant à la police. Alex Delcourt (Alexandre Brasseur à l’écran) a une idée sur l’identité du Corbeau. Dylan Moreno, lui, a un rencard prometteur avec une fille du lycée tandis que Sandrine vit une situation conjugale de plus en plus compliquée…

Et si le Corbeau n’était autre que Comencini, le père du donneur de rein qui a permis de sauver la vie de Judith Delcourt (jouée à l’écran par Sylvie Filloux) ? Alex croit l’avoir aperçu roder près de chez eux ces derniers jours. La famille Delcourt en parle à la police qui interroge officieusement Comencini. De son côté, Judith accepte finalement les excuses de Maxime, qui lui conseille d’ailleurs d’aller discuter avec Anthony. Mais ce dernier ne veut rien entendre. La jeune fille est effondrée ! C’est dans cette période difficile que le Corbeau choisit une nouvelle fois de faire parler de lui en dénonçant la proximité de la police et de la famille Delcourt. La réputation du commissariat est salie et ce n’est pas sans répercussion…





Dans la famille Moreno, ce n’est pas la joie ! Dylan (alias Joaquim Fossi) est dépité à propos de son avenir : il a encore eu une note catastrophique. Ses amis essaient de le rassurer. Bart lui annonce même qu’une jolie fille, Vanessa, en pincerait sérieusement pour lui. Il n’en faut pas plus pour rebooster Dylan qui se prépare comme jamais pour son rendez-vous galant. Attention à ne pas trop en faire !





De son côté, Sandrine Lazzari (interprétée par Juliette Tresanini) est de plus en plus mal : l’accident de Bastien, la déprime de sa sœur et la mauvaise passe avec Laurence la minent. Jérôme la soutient et lui propose un dîner entre couples pour se changer les idées. Une complicité entre le proviseur et la CPE serait-elle en train de naître ?





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.