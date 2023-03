Demain nous appartient épisode 148 – Ce qui vous attend ce soir

Ce soir dans Demain nous appartient, le voile sur le Corbeau est levé : nous saurons enfin qui est la personne qui persécute la famille Delcourt depuis le début de l’année ! De son côté, Victoire Lazzari (Solène Hébert à l’écran) n’arrive toujours pas à vivre sans Bastien et Jessica a une idée pour se rapprocher de son beau proviseur…

Agnès Verneuil (interprétée par Mélanie Baxter-Jones) va-t-elle s’en sortir ? Alors qu’elle est victime d’un arrêt cardiaque dans sa chambre d’hôpital, Marianne Delcourt (alias Luce Mouchel) arrive en urgence auprès d’elle et l’envoie en réanimation. Sans greffon, Agnès n’en a plus que pour quelques jours. De leur côté, Alex et Chloé retrouvent enfin Judith et remettent les pendules à l’heure avec leur fille. Anthony s’excuse auprès de Marianne qui ne lui en veut pas et le comprend : elle a fait beaucoup de mal à sa famille. Le jeune homme se rend à la police et avoue avoir agressé Marianne et volé un sac à main, et en profite pour dédouaner Judith. Côté enquête, Karim et Lucie ont trouvé le chantier de désamiantage correspondant à leur signalement : alors qu’ils interrogent le chef de chantier, ils vont découvrir, dans l’épisode 148 de Demain nous appartient, qui est le Corbeau !





Les hallucinations de Victoire continuent ! La belle interne voit toujours Bastien Laval (joué par Joffrey Platel) chez elle. Celui-ci l’incite à retourner travailler mais Victoire n’est pas d’humeur et expédie la tournée de ses patients. Renaud tente de la retenir mais elle trouve une excuse pour s’éclipser et retrouver Bastien. Inquiétant !





Au lycée Paul Valéry, Baptiste Bellanger (interprété à l’écran par Orféo Campanella) propose une soirée romantique à Jessica pour la Saint-Valentin. Considérant que c’est une fête commerciale, elle décline mais ça lui donne une idée pour se rapprocher Jérôme Cottin : elle veut organiser une grande semaine du romantisme ! Elle va de ce pas voir son charmant proviseur…





Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1.