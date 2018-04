Demain nous appartient épisode 189 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Alex (Alexandre Brasseur) est épuisé après son deuxième accident médical en quelques jours. Cela pourrait être les signes précurseurs d’un infarctus. Sa famille au complet lui rend visite mais il devra rester à l’hôpital quelques temps et adopter un mode de vie plus sain. Alex est-il seulement capable de se ménager ?





Chez les Beddiar, Medhi est toujours aussi insupportable. Bilel (Atmen Kélif) commence à mieux gérer la situation et propose à son neveu une promenade en forêt pour faire une cabane. Le jeune garçon se confie sur ses états d’âmes et les raisons de ses mensonges à répétition. Les Beddiar auraient-ils enfin retrouvé la paix et transformé l’enfant terrible en agneau ?





Marc Véry (alias Guillaume Faure), se sachant démasqué, a pris Anna Delcourt (Maud Baecker) en otage et projette de mettre fin aux jours de la jeune journaliste. Mais lorsque Lucie (Lorie Pester) retrouve sa trace, elle parvient à le manipuler pour lui faire abandonner son acte de folie. Marc, sous les verrous, passe aux aveux face à une Lucie fragilisée par leur ancienne relation. Parviendra-t-elle à se remettre de ce trauma ?





