Demain nous appartient épisode 192 – Ce qui vous attend ce soir

Ce soir dans Demain nous appartient, le jeune Medhi se remet peu à peu de ses émotions et livre une information importante à la police. Chez les Moreno, Betty (Lou Jean) ment à sa mère au sujet de sa nouvelle amie. Enfin, les visions d’Alex (Alexandre Brasseur) sont de plus en plus réelles.

Après la découverte du jeune Medhi en hypothermie dans la forêt, Bilel et Leïla Beddiar (respectivement Atmen Kélif et Samira Lachhab) culpabilisent. Lorsqu’il reprend conscience l’enfant n’ose plus parler, mais grâce à Karim (Samy Garbhi), il parvient à s’exprimer et raconte avoir vu deux hommes se disputer violemment dans la forêt… Et si Medhi avait été témoin d’un meurtre ?







Christelle Moreno (Ariane Séguillon) est inquiète, sa fille Betty (Lou Jean) ne veut pas qu’elle vienne la chercher à la sortie de l’école, au prétexte qu’elle voit un garçon. Il s’agit en réalité de Marcelle, la nouvelle amie de Betty, ancienne musicienne de jazz. Cette dernière lui fait improviser une performance chantée accompagnée à la clarinette. Mais derrière sa joie de vivre communicative Marcelle pourrait cacher un lourd secret…





Lorsque sa famille vient le trouver à l’hôpital, Alex (Alexandre Brasseur) est persuadé que Medhi court encore un grand danger. Alex est l’un des rares à croire les dires du jeune garçon qui semble confirmer ses visions. D’ailleurs, la nouvelle passion d’Alex pour l’ésotérisme inquiète quelque peu sa famille, en particulier son père. Et si l’enfant qu’il voit n’était pas Medhi et cachait un trauma plus profond ?





