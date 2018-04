Demain nous appartient épisode 194 – Ce qui vous attend ce soir

Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Chloé (Ingrid Chauvin) tente de forcer à Alex à se reprendre en mains ; Margot Robert annonce une nouvelle qui surprend Maxime et Jessica. Enfin, Judith renoue le dialogue avec son amie Noor qui pourrait bien regretter d’avoir fait son tatouage.

L’enquête sur l’altercation entre les deux hommes continue et Alex (Alexandre Brasseur) reste persuadé qu’un enfant a disparu dans la nature et qu’il est en danger. Chloé (Ingrid Chauvin), très inquiète pour lui, est au bord de la crise de nerf. Les obsessions d’Alex lui ont fait rater une opportunité de boulot avec la mairie de Sète et il veut retourner voir la voyante. Excédée, Chloé vient trouver la jeune femme pour lui demander de laisser son mari en paix, mais ce n’est pas gagné…







Margot Robert (Marysole Fertard) annonce à son copain Maxime (Clément Rémiens) qu’elle va changer de lycée prochainement pour suivre une option arts plastiques à Paris. Maxime tombe de haut, il ne s’attendait pas à ça, pas plus que Jessica (Garance Teillet) qui va perdre avec le départ de Margot, sa meilleure amie. L’amour et l’amitié survivront-il à la distance ?





Après s’être dégonflée au moment de faire son tatouage, Judith (Sylvie Filloux), s’excuse auprès de son amie Noor Beddiar (Sahelle de Figuereido) qui, elle, est allée jusqu’au bout sans l’accord de ses parents. Mais sa peau semble rouge et irritée. Judith conseille à son amie d’en parler à sa mère pour se faire soigner. Et s’il s’agissait d’une maladie grave ?





