Demain nous appartient épisode 26 – Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Le temps s’est arrêté vendredi dernier pour le Clan Vallorta ! Léonard (le charismatique Patrick Rocca à la ville) a reçu une balle dans le dos et son état est toujours très préoccupant. Une enquête est lancée par Karim Saeed (Samy Gharbi) et Lucie Salducci (Lorie Pester) qui se rendent dans les vignes du domaine Vallorta, là où a eu lieu la tentative de meurtre. Bilel Beddiar a-t-il voulu venger la mort de son fils Lyès ? Mathieu Vannier - qui a donné l’alerte – a-t-il quelque chose à se reprocher ? Les premiers interrogatoires sont à suivre ce soir dans l’épisode 26 de Demain nous appartient.

Parallèlement à cette tentative d’assassinat, Sète est touché par une vague épidémique qui commence à remplir les couloirs de l’hôpital... ce qui n’est pas pour rassurer la famille Delcourt, qui attend des nouvelles de Judith, hospitalisée après un fulgurant malaise. Pour Victoire Lazzari (jouée par Solène Hébert), le temps n’est pas non plus aux réjouissances. Elle se dispute violemment avec Franck dont le comportement inquiète de plus en plus... Sur un coup de sang va-t-elle aller trop loin ? La semaine Demain nous appartient reprend sur les chapeaux de roue.

Rendez-vous ce soir à 19h20 sur TF1…