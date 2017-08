Demain nous appartient épisode 28 - Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans Demain nous appartient, Anna Delcourt (incarnée par Maud Baecker) se lance dans l’enquête sur la contamination de Sète par l’atrazine, alors que Chloé et Bertrand sont face à un choix crucial pour sauver leur fille...

Léonard Vallorta se réveille ! La santé du maire de Sète s’améliore et il décide de quitter l’hôpital sans plus attendre. La police l’interroge sur ses ennemis et les suspects qui pourraient lui en vouloir au point d’essayer de le tuer. En parallèle de l’enquête de police, Anna Delcourt se lance à la recherche d’indices sur l’épidémie liée à l’emploi d’atrazine. Sans le savoir, la jolie journaliste se lance sur un terrain très glissant…

Quant à Judith, son état de santé ne s'améliore pas. Chloé et Bertrand penchent pour la solution de la greffe, mais Marianne y semble totalement réfractaire. La question est de savoir pourquoi elle s'y oppose... Franck, l’amant de Victoire Lazzari sème une nouvelle fois la zizanie dans la famille. Entre sa sœur et son amant, Victoire va devoir choisir !

Toutes les grandes familles devront faire face à leur destin, ce soir, dans l’épisode 28 de Demain nous appartient à 19h20 sur TF1