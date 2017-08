Demain nous appartient épisode 29 - Ce qui vous attend ce soir !

Par Ruben Vanyper | Ecrit pour TF1 |

Hier, dans l’épisode précédent de Demain nous appartient, nous avons laissé Anna Delcourt dans une bien mauvaise posture ! Et même si elle s’en est sortie, quelqu’un est prêt à tout pour l’empêcher de poursuivre son enquête. Le scandale de l’atrazine est au centre de ce nouvel épisode…

Anna Delcourt a été rouée de coup par un homme cagoulé ! Heureusement, la jeune reporter est secouru à temps par un homme de la sécurité et s’en sort finalement avec quelques blessures minimes. Loin de céder à l’intimidation, elle décide de poursuivre son enquête avec tous les risques que cela comprend. Bonne ou mauvaise décision ? L’avenir le dira… L’affaire de l’atrazine, tout comme la tentative de meurtre de Léonard Vallorta, commencent à faire vaciller la mairie ! Léonard serre les dents et tente de resserrer les liens de sa famille pour affronter plus sereinement l’avenir.

Il se heurte à Flore, qui lui en veut toujours autant. Le clan Vallorta en passe d’imploser ? Ce n’est rien de le dire… Parallèlement, les Delcourt sont plus que jamais unis autour de Judith, la cadette de la famille La transplantation semble l’unique solution pour la sauver. La course contre la montre est enclenchée pour trouver un greffon compatible. Un suspense haletant qui sera présent tout au long de l’épisode 29 de Demain nous appartient, diffusé ce soir sur TF1…